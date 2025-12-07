ПВО уничтожила 77 украинских БПЛА за ночь над семью регионами России

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Согласно сообщению Минобороны России, атаки отражались над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Саратовской областью – 42.

Также воздушные цели уничтожены над Ростовской областью (12), Республикой Крым (10), Волгоградской областью (9), Белгородской областью (2), Астраханской областью (1) и Чеченской Республикой (1).

А в ночь на 6 декабря расчёты ПВО провели самую масштабную за последнее время ночь перехватов — 116 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями.