7 декабря, 04:11

БПЛА повредили ЛЭП, оставив 250 человек без света на севере Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь на 7 декабря северные районы Ростовской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, средства ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах, жертв и пострадавших среди населения нет.

В результате атаки в Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждена вышка ЛЭП, что оставило без электроснабжения около 250 жителей. Восстановительные работы на линии планируется начать с наступлением утра.

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Также сегодня ночью взрывы гремели над городами Энгельс и Саратов. По словам очевидцев, было слышно несколько хлопков, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждали, что БПЛА летели на низкой высоте со стороны реки Волги.

Артём Гапоненко
