Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Энгельсом и Саратовом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch
Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов. Как сообщает SHOT, ПВО работает по украинским беспилотникам.
По словам очевидцев, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Работает сирена воздушной опасности. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на полёты. Сейчас также остаётся закрытым воздушная гавань Волгограда.
