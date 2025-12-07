Путин в Индии
Регион
6 декабря, 23:41

Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Энгельсом и Саратовом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов. Как сообщает SHOT, ПВО работает по украинским беспилотникам.

По словам очевидцев, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Работает сирена воздушной опасности. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Напомним, в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на полёты. Сейчас также остаётся закрытым воздушная гавань Волгограда.

Артур Лапсаков
  • Саратовская область
