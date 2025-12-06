Путин в Индии
6 декабря, 18:21

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Расчёты российской противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Данные о работе ПВО опубликованы в официальном канале Министерства обороны РФ.

Согласно сообщению, три цели нейтрализованы над территорией Курской области, три — над Белгородской и два — над Брянской. Все воздушные атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени силами дежурных подразделений.

Ранее сообщалось, что российские расчёты противовоздушной обороны в ходе ночных операций уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов, что стало самым масштабным результатом за последнее время. Наибольшее количество дронов было сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями. Также перехваты осуществлялись над Белгородской (21), Тверской (6), Курской (3), Липецкой (3), Тамбовской (2), Тульской (1) и Орловской (1) областями.

