Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 03:14

ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области, повреждена ЛЭП и частный дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на несколько районов Ростовской области. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

При этом, как уточняется, на земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора.

Энергоснабжение в посёлке уже восстановлено, а в менее крупных населённых пунктах ремонтные работы начнутся с утра. Кроме того, в одном из хуторов Миллеровского района осколками повредило крышу частного жилого дома.

ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область
ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область

Также этой ночью ПВО отражала атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе жилых домов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar