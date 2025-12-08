ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область
Украинские беспилотники пытаются атаковать Тульскую область. По данным SHOT, о взрывах сообщают жители городов Новомосковск и Алексин. Предварительно, по БПЛА работает система ПВО.
По словам местных, они слышали несколько громких звуков, в некоторых дома задрожали окна.
Ранее стало известно о введённых временных ограничениях в московском аэропорту Внуково. Кроме того, аналогичные меры действуют ещё в шести аэропортах России.
