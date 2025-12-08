Путин в Индии
Регион
8 декабря, 01:11

ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Украинские беспилотники пытаются атаковать Тульскую область. По данным SHOT, о взрывах сообщают жители городов Новомосковск и Алексин. Предварительно, по БПЛА работает система ПВО.

По словам местных, они слышали несколько громких звуков, в некоторых дома задрожали окна.

Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом
Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

Ранее стало известно о введённых временных ограничениях в московском аэропорту Внуково. Кроме того, аналогичные меры действуют ещё в шести аэропортах России.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артур Лапсаков
    avatar