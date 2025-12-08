Путин в Индии
8 декабря, 00:28

Московский аэропорт Внуково и воздушную гавань Пскова закрыли в целях безопасности

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения в московском аэропорту Внуково под утро 8 декабря. Сообщение о закрытии воздушной гавани для гражданских самолётов появилось после 3:00 утра. Также временно закрыли аэропорт Пскова.

«Аэропорты Внуково, Псков — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Пассажирам напоминают, что временные ограничительные меры нужы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом
Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

Ранее в России закрыли пять аэропортов за ночь. Теперь количество закрытых воздушных гаваней возросло до семи. Пассажирам рекомендуют обращаться за подробностями в авиакомпании.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

