7 декабря, 23:49

Пятый за ночь аэропорт России временно приостановил работу

Обложка © Life.ru

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в своём телеграм-канале.

За пять часов над регионами РФ уничтожены 17 украинских БПЛА

Ранее ограничения ввели в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. Кроме того, план «Ковёр» действует в аэропорту Пензы. Под ограничения попала также саратовская авиагавань.

