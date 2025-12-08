Пятый за ночь аэропорт России временно приостановил работу
Обложка © Life.ru
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее ограничения ввели в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. Кроме того, план «Ковёр» действует в аэропорту Пензы. Под ограничения попала также саратовская авиагавань.
