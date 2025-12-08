Третий аэропорт закрыли в России в ночь с 7 на 8 декабря
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения уже в третьем аэропорту в ночь с 7 на 8 декабря. На этот раз временно закрыли для гражданских самолётов воздушную гавань Пензы.
«Аэропорт Пенза — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Авиапассажирам рекомендуют уточнять врем вылета у компаний.
Перед этим ограничения также ввели в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. Напомним, что такие меры временные и они необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.
