7 декабря, 21:04

Третий аэропорт закрыли в России в ночь с 7 на 8 декабря

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения уже в третьем аэропорту в ночь с 7 на 8 декабря. На этот раз временно закрыли для гражданских самолётов воздушную гавань Пензы.

«Аэропорт Пенза — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Авиапассажирам рекомендуют уточнять врем вылета у компаний.

Перед этим ограничения также ввели в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. Напомним, что такие меры временные и они необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Пензенская область
