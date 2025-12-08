В четвёртом за ночь аэропорту России ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Точные причины и продолжительность ограничений не разглашаются. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.
Перед этим ограничения также ввели в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. План «Ковёр» действует и в аэропорту Пензы.
