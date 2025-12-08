Путин в Индии
7 декабря, 23:03

Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Жители Саратова и Энгельса сообщают о звуках взрывов в небе над городами. По данным SHOT, система ПВО работает по украинским БПЛА, пытающимся атаковать область.

По словам местных, всего они слышали около пяти громких взрывов. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

Обломки сбитых БПЛА упали в районе жилых домов в Волгограде

Ранее Life.ru рассказывал, что российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 17 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы в Ростовской, Белгородской, Воронежской и Брянской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

