Регион
8 декабря, 04:08

В Тульской и Смоленской областях сообщили о ликвидации беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Два украинских беспилотника было уничтожено в течение ночи в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил глава региона в телеграм-канале.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений на земле также не зафиксировано. На месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.

Над Ленинградской областью сбили несколько вражеских беспилотников
ПВО ночью работала и в Ростовской области, где в результате падения обломков была повреждена линия электропередачи, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора.

