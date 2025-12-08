В Тульской и Смоленской областях сообщили о ликвидации беспилотников

Два украинских беспилотника было уничтожено в течение ночи в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил глава региона в телеграм-канале.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений на земле также не зафиксировано. На месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.

ПВО ночью работала и в Ростовской области, где в результате падения обломков была повреждена линия электропередачи, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора.