Над Ленинградской областью сбили несколько вражеских беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
Над Лужским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области. На земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора. Громкие хлопки, связанные с работой ПВО, были слышны над Тульской и Саратовской областями.
