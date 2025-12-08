Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 03:20

Над Ленинградской областью сбили несколько вражеских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Лужским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что ПВО отразила атаку дронов в Ростовской области. На земле были зафиксированы некоторые разрушения. В Чертковском районе из-за падения обломков произошло повреждение ЛЭП, что оставило без электричества село Маньково-Калитвенское и два хутора. Громкие хлопки, связанные с работой ПВО, были слышны над Тульской и Саратовской областями.

Артём Гапоненко
