Около 10 взрывов прогремело в небе над Рязанью, работают расчёты ПВО

В небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов, сообщают местные жители телеграм-каналу SHOT. Предварительная версия — сработала система противовоздушной обороны, уничтожающая украинские беспилотники.

По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщают жители разных частей города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Ранее жители Воронежа сообщали о взрывах в небе над городом. Местные жители слышали три громких хлопка. Взрывы также слышали жители ближайших к городу сёл. В некоторых домах задрожали окна в квартирах. В Воронеже была объявлена тревога в связи с опасностью непосредственного удара БПЛА.