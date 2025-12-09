Путин в Индии
9 декабря, 01:05

Около 10 взрывов прогремело в небе над Рязанью, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

В небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов, сообщают местные жители телеграм-каналу SHOT. Предварительная версия — сработала система противовоздушной обороны, уничтожающая украинские беспилотники.

По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщают жители разных частей города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Ранее жители Воронежа сообщали о взрывах в небе над городом. Местные жители слышали три громких хлопка. Взрывы также слышали жители ближайших к городу сёл. В некоторых домах задрожали окна в квартирах. В Воронеже была объявлена тревога в связи с опасностью непосредственного удара БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
