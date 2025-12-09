Путин в Индии
Регион
8 декабря, 22:02

В четырёх аэропортах России введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

В четырёх российских аэропортах были введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полёты, в аэропорту Саратова сняли
Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили удар украинских беспилотников по регионам РФ. Всего в период с 17:00 до 23:00 мск расчёты ПВО ликвидировали 11 дронов. Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Ещё по два БПЛА удалось перехватить над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
