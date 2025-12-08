Путин в Индии
8 декабря, 20:14

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полёты, в аэропорту Саратова сняли

Обложка © Life.ru

В графике работы двух российских аэропортов произошли изменения. В саратовском аэропорту «Гагарин» сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, в то время как в воздушной гавани Волгограда введены временные ограничения, которые обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, во время действия ограничений в аэропорту Саратова один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса. Причиной стали соображения безопасности, направленные на предотвращение рисков для пассажиров и экипажей. Впоследствии ограничения были сняты.

