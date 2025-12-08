Все закрытые ночью аэропорты вернулись к штатной работе

Росавиация сняла временные ограничения со всех аэропортов, которые были закрыты ночью 8 декабря. Об этом сообщил представитель регулятора Артём Кореняко.

К штатной работе вернулись авиагавани Пензы, Саратова, Волгограда, Пскова, Калуги и Тамбова. Ранее были открыты три московских аэропорта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение трём аэропортам за поборы. Аэропорты незаконно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, что противоречит законодательству.