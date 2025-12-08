Росавиация сняла ограничения с трёх аэропортов Москвы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo
Временные ограничения, вводившиеся ночью в трёх московских аэропортах, сняты. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиции Артём Кореняко.
Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковский вновь работают по расписанию.
Из-за ограничений семь рейсов, следовавших во Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Воздушная гавань была закрыта на протяжении трёх часов.
