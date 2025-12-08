Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 04:02

Росавиация сняла ограничения с трёх аэропортов Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Временные ограничения, вводившиеся ночью в трёх московских аэропортах, сняты. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиции Артём Кореняко.

Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковский вновь работают по расписанию.

ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область
ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Тульскую область

Из-за ограничений семь рейсов, следовавших во Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Воздушная гавань была закрыта на протяжении трёх часов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar