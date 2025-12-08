Росавиация сообщила о временном закрытии трёх северокавказских аэропортов
Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Росавиация объявила о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Меры введены для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель агентства Артём Кореняко.
Решение принято для предотвращения возможных рисков и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Меры коснутся как приёма, так и выпуска воздушных судов.
Ранее сообщалось, что временные ограничения, введённые ночью в трёх московских аэропортах, были сняты. Воздушные гавани Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу по расписанию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.