9 декабря, 09:51

В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил: Россия даст жёсткий отпор Украине за удар по мирному населению в Чебоксарах. После подобных атак последуют массированные удары по энергообъектам, инженерным сооружениям и инфраструктуре, питающей ВПК Киева.

«Ответ будет очень жёсткий. Массовый удар по энергообъектам Украины, которые поддерживают оборонно-промышленный комплекс», — заявил Колесник «Ленте.ру».

По его словам, такие меры Россия применяет регулярно в ответ на теракты против гражданских.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. По последним данным, число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14 человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Дарья Нарыкова
