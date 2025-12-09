В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам
Обложка © Life.ru
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил: Россия даст жёсткий отпор Украине за удар по мирному населению в Чебоксарах. После подобных атак последуют массированные удары по энергообъектам, инженерным сооружениям и инфраструктуре, питающей ВПК Киева.
«Ответ будет очень жёсткий. Массовый удар по энергообъектам Украины, которые поддерживают оборонно-промышленный комплекс», — заявил Колесник «Ленте.ру».
По его словам, такие меры Россия применяет регулярно в ответ на теракты против гражданских.
Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. По последним данным, число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14 человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.
