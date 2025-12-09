Режим ЧС регионального уровня введут в Чебоксарах после атаки беспилотников

В Чебоксарах для ликвидации последствий атаки беспилотников будет введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Данное заявление сделал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

«Украину давно пора называть «Свинским Бандера-рейхом», по-другому никак. Тут на 100% соглашусь с Дмитрием Медведевым... Иначе как классифицировать сегодняшнюю атаку на столицу Чувашии БПЛА украинского режима? К сожалению, есть повреждение жилых домов в Чебоксарах и есть пострадавшие, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

Артамонов пояснил, что решение о введении режима ЧС принято главой региона Олегом Николаевым для мобилизации всех ресурсов на защиту населения и оперативное восстановление. Представители власти вместе с руководителем республики уже выехали на место происшествия для контроля ситуации. Они также проверили работу пункта временного пребывания, развёрнутого на базе школы № 20.

Напомним, что первые взрывы в городе прозвучали около семи часов утра, после чего жители сообщали ещё о нескольких хлопках. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. По последним данным, число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14 человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию, устраняя последствия атаки.