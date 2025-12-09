Путин в Индии
9 декабря, 06:09

ВСУ атаковали Чебоксары БПЛА типа «Лютый»

ВСУ атаковали Чебоксары БПЛА типа «Лютый», пишет SHOT. Беспилотник целенаправленно шёл к жилому дому, где проживали люди.

В результате удара частично разрушены балконы и окна, повреждено несколько автомобилей, стоящих поблизости. Люди, пострадавшие в результате инцидента, получили медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.

В числе четырёх пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам есть ребёнок
Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. БПЛА повредили многоэтажку. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

