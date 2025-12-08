Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 13:28

Кадыров награждён медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль «За боевое отличие». Об этом в своём Telegram-канале сообщил соратника Кадырова Магомеда Даудова.

«Эта награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова. Он вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции», — отметил он.

Медаль вручается за отвагу в бою и за успешное руководство действиями подчинённых при выполнении боевых задач. Точная операция, за которую глава Чечни был награждён, не уточняется.

Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО
Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учреждённый Союзом ветеранов одноимённого военного объединения. Награду вручил глава ветеранской организации Антон Терентьев. Вместе с Кадыровым орден получил председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев. Орден является внутренней наградой ветеранского объединения, созданного бывшими военнослужащими, служившими в ГДР и объединённой Германии.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Росгвардия
  • Виктор Золотов
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar