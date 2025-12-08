Кадыров награждён медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль «За боевое отличие». Об этом в своём Telegram-канале сообщил соратника Кадырова Магомеда Даудова.

«Эта награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова. Он вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции», — отметил он.

Медаль вручается за отвагу в бою и за успешное руководство действиями подчинённых при выполнении боевых задач. Точная операция, за которую глава Чечни был награждён, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учреждённый Союзом ветеранов одноимённого военного объединения. Награду вручил глава ветеранской организации Антон Терентьев. Вместе с Кадыровым орден получил председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев. Орден является внутренней наградой ветеранского объединения, созданного бывшими военнослужащими, служившими в ГДР и объединённой Германии.