Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 22:45

Кадырову получил трофейные автомат и пулемёт из зоны СВО

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ему передали трофейные пулемёт и автомат, добытые бойцами Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение Кадыров разместил у себя в Telegram-канале.

Глава Чеченской Республики проверил ход строительства нового военного городка в Курчалоевском районе ЧР. Городок предназначен для подразделений полка «Ахмат-Россия» Минобороны России, он будет рассчитан на 1500 военнослужащих.

«В ходе инспекции мне <...> передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО. Эти образцы пополнят экспозицию музея, где займут достойное место среди символов мужества, доблести и чести чеченских воинов», — говорится в сообщения Кадырова.

«Наши воины бдят»: Кадыров заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» под Сумами
«Наши воины бдят»: Кадыров заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» под Сумами

Ранее Рамзана Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учреждённым Союзом ветеранов одноимённого военного объединения. Награду вручил глава ветеранской организации Антон Терентьев. Вместе с ним орден получил председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar