«Наши воины бдят»: Кадыров заявил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» под Сумами

Подразделения Вооружённых сил Украины пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. О данном инциденте проинформировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Сумская область. Направление села Алексеевка. Под покровом ночи укронацисты попытались атаковать позиции легендарного спецназа «АХМАТ» МО РФ. Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал он.

Кадыров сообщил, что аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника. Для отражения атаки был задействован гексакоптер, нанёсший точный удар по наступающим.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону специальной военной операции направлено почти 23 тысячи добровольцев. Также свыше 10 тысяч военнослужащих из республики были награждены государственными наградами.