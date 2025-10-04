Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из республики в зону специальной военной операции направлено почти 23 тысячи добровольцев. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

«По первой повестке выступил дорогой брат, руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства ЧР Магомед Даудов. Он отметил, что из Чеченской республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев», — уточнил Кадыров по итогам расширенного совещания с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов республики.

По его словам, свыше 10 тысяч военнослужащих из Чечни награждены государственными наградами. Также он отметил работу общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который оказывает помощь военным и жителям освобождённых территорий. Общие расходы фонда на поддержку спецоперации превысили 42 миллиарда рублей.

За последние сутки Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в количестве 1440 человек. Группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих ВСУ, «Днепр» — более 60. В «Западе» число уничтоженных превысило 220, в «Юге» — до 130. В зоне работы группировки «Восток» противник лишился 295 человек, в «Центре» — более 530.