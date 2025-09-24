Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл переговоры с руководителем ДНР Денисом Пушилиным в Грозном. Основной темой встречи стало расширение сотрудничества и внедрение совместных инициатив для всестороннего развития ДНР. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

Кадыров встретился с главой ДНР в Грозном. Видео © Telegram / Kadyrov_95

На встрече присутствовали председатель чеченского правительства Магомед Даудов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сенатор Совета Федерации РФ Александр Волошин, советник руководителя ДНР Яков Хачанян и предприниматели Алексей Сидюков, Сергей Ефимцев и Мирослав Тертель.

Кадыров подчеркнул значимость обмена опытом с Чечнёй для повышения эффективности проектов в социальной, экономической и культурной сферах. Он добавил, что изучение проверенных практик позволит оптимизировать гуманитарные программы и инициативы в ДНР.

