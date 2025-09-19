Кадыров начал отбивать вопросы о своей «‎болезни» с помощью 50 отжиманий

Глава Чечни Рамзан Кадыров использует необычный, но эффективный способ опровержения слухов о своём здоровье. Российский чиновник рассказал, что в ответ очередные вопросы о своём самочувствии отжимается 50 раз.

«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не всё в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — сказал Кадыров в интервью РИА «Новости».