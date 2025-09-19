Кадыров начал отбивать вопросы о своей «болезни» с помощью 50 отжиманий
Глава Чечни Рамзан Кадыров использует необычный, но эффективный способ опровержения слухов о своём здоровье. Российский чиновник рассказал, что в ответ очередные вопросы о своём самочувствии отжимается 50 раз.
«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не всё в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — сказал Кадыров в интервью РИА «Новости».
В июле ему даже пришлось опровергать слухи о собственной смерти на совещании с правительством республики словами: «Не дождётесь». Глава Чечни практикует демонстрацию физической формы в ответ на спекуляции. В декабре 2022 года он сделал 35 отжиманий в прямом эфире после «прямой линии», а теперь увеличил количество до 50.
Ранее Life.ru писал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся слухи о проблемах со здоровьем, опубликовав видео своей тренировки на велотренажёре после вынужденного перерыва. Он подчеркнул, что для него была разработана специальная программа упражнений, и прямо в кадре заявил: «Ещё раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров».