Кадыров показал видео своей тренировки на велотренажёре
Обложка © VK / Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал свою тренировку после вынужденного перерыва и отметил, что для него создали своеобразную программу упражнений. На видео политик занимается на велотренажёре.
Тренировка Кадырова. Видео © VK / Рамзан Кадыров
«Утренняя лёгкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает», — рассказал глава республики.
Ранее Кадыров в своём телеграм-канале объяснил, почему перестал смеяться, отметив, что сейчас требуются серьёзность и сосредоточенность. Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, однако чеченцы остаются стойкими и непоколебимыми.