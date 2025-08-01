Кадыров показал видео своей тренировки на велотренажёре

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал свою тренировку после вынужденного перерыва и отметил, что для него создали своеобразную программу упражнений. На видео политик занимается на велотренажёре.

Тренировка Кадырова. Видео © VK / Рамзан Кадыров

«Утренняя лёгкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно. Что-то мне подсказывает, что дорогой брат и тренер Висмурад уже подготовил мне своеобразную программу упражнений, но все секреты он пока не раскрывает», — рассказал глава республики.