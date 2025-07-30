Кадыров рассказал, почему больше не улыбается

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале объяснил, почему перестал смеяться, отметив, что сейчас требуются серьёзность и сосредоточенность. Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, однако чеченцы остаются стойкими и непоколебимыми.

«Вы давно не видели, чтобы я смеялся. Я не смеюсь – я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал Кадыров, добавив, что враги наблюдают за ними с «отвращением и злобой».

Он отметил, что в каждом чеченце есть то, чего нельзя купить или украсть — честь, верность и память о тех, кто отдал всё ради будущих поколений. Глава республики заверил, что чеченцы не сломаются, потому что они рождены стоять плечом к плечу за своих людей и свою землю.

«Сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами», – подытожил Кадыров.