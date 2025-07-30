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Регион
30 июля, 19:46

Кадыров рассказал, почему больше не улыбается

Кадыров заявил, что не смеётся, а ждёт, смотрит и запоминает

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале объяснил, почему перестал смеяться, отметив, что сейчас требуются серьёзность и сосредоточенность. Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, однако чеченцы остаются стойкими и непоколебимыми.

«Вы давно не видели, чтобы я смеялся. Я не смеюсь – я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал Кадыров, добавив, что враги наблюдают за ними с «отвращением и злобой».

Он отметил, что в каждом чеченце есть то, чего нельзя купить или украсть — честь, верность и память о тех, кто отдал всё ради будущих поколений. Глава республики заверил, что чеченцы не сломаются, потому что они рождены стоять плечом к плечу за своих людей и свою землю.

«Сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами», – подытожил Кадыров.

Кадыров заявил, что их связь с Даудовым только крепнет от попыток очернить его
Кадыров заявил, что их связь с Даудовым только крепнет от попыток очернить его

Ранее Life.ru писал, что глава Чечни выложил фото со своим наследником. Рамзан Кадыров заявил, что одержал победу в товарищеском шахматном матче над своим сыном Ахматом. Первую стадию шахматной партии он назвал «довольно острой». Кадыров также добавил, что теперь они с сыном будут готовиться к реваншу.

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Юния Ларсон
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