Кадыров заявил, что их связь с Даудовым только крепнет от попыток очернить его

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к председателю правительства Чечни Магомеду Даудову, подчеркнув нерушимость их «братской» связи и назвав бессмысленными попытки оппонентов посеять между ними раздор. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Дорогой брат, врагам не понять нашего братства. Им никогда не пережить этого высокого чувства, так как не знают, каким трудом оно достигается. Им не понять, что только настоящий брат может рискнуть своей жизнью и отомстить за кровь дорогого отца Ахмата-Хаджи — не зная, вернётся ли живым. Им не понять, что только настоящий брат может сказать правду в лицо, какой бы горькой она ни была, и тут же предложит нечто такое взамен, что забывается этот вкус горечи», — написал Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что чем больше его оппоненты стараются очернить Даудова в его глазах и глазах окружения, тем крепче становится их союз. По словам Кадырова, их связь «проверена временем и кровью» и основана не только на взаимоуважении, но и на беззаветном служении народу, поэтому «ни жалкие слухи, ни ложные домыслы» не в силах её разорвать.