Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей смерти во время совещания. Об этом он заявил по итогам совещания с членами правительства республики. Видео опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешёвые вещи — мы живы... Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути... Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение... По их мнению, если человек не идёт на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождётесь», — подчеркнул Кадыров.