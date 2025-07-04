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Регион
4 июля, 15:11

Кадыров опроверг слухи о своей смерти

Рамзан Кадыров обратился к недоброжелателям, которые хотят его смерти

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей смерти во время совещания. Об этом он заявил по итогам совещания с членами правительства республики. Видео опубликовано в телеграм-канале главы региона.

Кадыров на совещания с правительством Чечни. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешёвые вещи — мы живы... Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути... Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение... По их мнению, если человек не идёт на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождётесь», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что эффективное управление не требует ежедневных собраний. Ранее в мае глава республики называл распространителей слухов о его здоровье «сплетниками без мужества», сравнивая их с мышами.

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Слухи о проблемах со здоровьем главы Чечни циркулируют достаточно давно, но Рамзан Кадыров регулярно их опровергает. Например, в мае он опубликовал кадры с прогулки, призвав не верить пустым слухам и не сеять смуту.

Юрий Лысенко
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