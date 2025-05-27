Кадыров опубликовал видеообращение на фоне слухов о состоянии здоровья

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал распространяемые заявления, что он болен. Он назвал их «пустыми слухами» и призвал «не сеять смуту». Видеозапись была опубликована в социальной сети VK.

«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое — наполняйте её добром, искренностью и благодарностью», — говорится в сообщении.