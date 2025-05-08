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Регион
7 мая, 21:26

Кадыров заявил о планах обсудить свою отставку с Путиным в Москве

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров заявил о намерении обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики. Диалог на эту тему политик обещал провести 7 мая по завершении переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет», — ответил Кадыров журналисту «Коммерсанта».

Он добавил, что в регионе выполнены все ключевые задачи — завершено строительство необходимой инфраструктуры и обеспечена стабильность. В случае необходимости Кадыров пообещал вернуться к активному участию в управлении республикой.

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Напомним, 6 мая Кадыров заявил, что попросился в отставку. Позже чиновник добавил, что этот вопрос решает не он, а глава государства.

Андрей Васильев
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