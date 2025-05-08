Кадыров заявил о планах обсудить свою отставку с Путиным в Москве

Рамзан Кадыров заявил о намерении обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики. Диалог на эту тему политик обещал провести 7 мая по завершении переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве.

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет», — ответил Кадыров журналисту «Коммерсанта».