Кадыров заявил о планах обсудить свою отставку с Путиным в Москве
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Рамзан Кадыров заявил о намерении обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос о возможном уходе с поста главы Чеченской Республики. Диалог на эту тему политик обещал провести 7 мая по завершении переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве.
«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет», — ответил Кадыров журналисту «Коммерсанта».
Он добавил, что в регионе выполнены все ключевые задачи — завершено строительство необходимой инфраструктуры и обеспечена стабильность. В случае необходимости Кадыров пообещал вернуться к активному участию в управлении республикой.
Напомним, 6 мая Кадыров заявил, что попросился в отставку. Позже чиновник добавил, что этот вопрос решает не он, а глава государства.