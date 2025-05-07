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Регион
7 мая, 16:53

«Мне выпала честь»: Кадыров рассказал об участии во встрече Путина и Мадуро в Кремле

Кадыров принял участие в переговорах Путина и Мадуро в Кремле

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Глава Чечни Рамзан Кадыров также присутствовал на встрече, о чём он сообщил в своём телеграм-канале.

Кадры со встречи Путина и Мадуро в Кремле. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Мне выпала честь принять участие в переговорах <...> Путина с Мадуро в Кремле», — говорится в заявлении.

Кадыров поблагодарил президента России за приглашение на встречу, отметив, что участие в подобных мероприятиях позволяет ему непосредственно наблюдать за процессом формирования внешней политики РФ и усиления ёе международного влияния.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путина с Мадуро состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры государств скрепили подписями документ о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве России и Венесуэлы.

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Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Наталья Демьянова
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