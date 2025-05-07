«Мне выпала честь»: Кадыров рассказал об участии во встрече Путина и Мадуро в Кремле

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Глава Чечни Рамзан Кадыров также присутствовал на встрече, о чём он сообщил в своём телеграм-канале.



Кадры со встречи Путина и Мадуро в Кремле. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Мне выпала честь принять участие в переговорах <...> Путина с Мадуро в Кремле», — говорится в заявлении.

Кадыров поблагодарил президента России за приглашение на встречу, отметив, что участие в подобных мероприятиях позволяет ему непосредственно наблюдать за процессом формирования внешней политики РФ и усиления ёе международного влияния.