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8 мая, 10:28

«Процитировал Марка Твена»: Кадыров рассказал о реакции Путина на слухи о его отставке

Путин процитировал Марка Твена, комментируя слухи об отставке Кадырова

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин, комментируя слухи о его отставке, процитировал американского писателя Марка Твена, а также заявил, что им ещё «работать и работать». Об этом чеченский лидер написал в своём телеграм-канале.

«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в Интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Добавил, что нам ещё работать и работать. Приказ Верховного главнокомандующего выполняю», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, рабочая встреча с главой государства вчера прошла продуктивно.

Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде
Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде

Напомним, 6 мая Кадыров заявил, что попросился в отставку. Позже он добавил, что этот вопрос решает не он, а глава государства. А вчера, 7 мая, российский лидер провёл встречу с главой Чечни в Кремле.

Мария Любицкая
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