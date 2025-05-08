«Процитировал Марка Твена»: Кадыров рассказал о реакции Путина на слухи о его отставке
Путин процитировал Марка Твена, комментируя слухи об отставке Кадырова
Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин, комментируя слухи о его отставке, процитировал американского писателя Марка Твена, а также заявил, что им ещё «работать и работать». Об этом чеченский лидер написал в своём телеграм-канале.
«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в Интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Добавил, что нам ещё работать и работать. Приказ Верховного главнокомандующего выполняю», — отметил Кадыров.
По словам главы Чечни, рабочая встреча с главой государства вчера прошла продуктивно.
Напомним, 6 мая Кадыров заявил, что попросился в отставку. Позже он добавил, что этот вопрос решает не он, а глава государства. А вчера, 7 мая, российский лидер провёл встречу с главой Чечни в Кремле.