«Процитировал Марка Твена»: Кадыров рассказал о реакции Путина на слухи о его отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин, комментируя слухи о его отставке, процитировал американского писателя Марка Твена, а также заявил, что им ещё «работать и работать». Об этом чеченский лидер написал в своём телеграм-канале.