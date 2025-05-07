Путин обсудил в Кремле с Кадыровым подготовку бойцов СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым. Российский лидер высоко оценил его работу, а также похвалил бойцов спецназа «Ахмат», которые участвуют в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Знаете, я тоже вспоминаю эту рабочую поездку, и чеченский народ трудолюбивый, талантливый, и вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последний год. Это совершенно очевидная вещь, своими глазами я увидел, ещё раз убедился в этом. Здорово», — заявил Путин.

Глава государства также вспомнил, что посещал чеченский центр подготовки, в который едут со всей России. Он отметил, что бойцы, прошедшие там подготовку, показывают отличные результаты на поле боя.