«Мы вас не подведём»: Сын Кадырова обратился к Путину после женитьбы

Сын главы Чечни Адам Кадыров разместил в запрещённой социальной сети фотографию с президентом России Владимиром Путиным и сопроводил её тёплым посланием. На снимке запечатлён момент рукопожатия между 17-летним Адамом и главой государства, однако место и время встречи не указаны.

Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину, отметив, что высоко ценит его вклад в развитие Чечни и особое внимание к его семье.

«Вы всегда находите время для нас. Это дорогого стоит. Мы вас не подведём», — написал в своём посте Адам.

Отметим, что Адам, будучи несовершеннолетним, уже неоднократно появлялся на публичных мероприятиях вместе с отцом и другими представителями власти.