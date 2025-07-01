«Мы вас не подведём»: Сын Кадырова обратился к Путину после женитьбы
Сын Кадырова Адам посвятил благодарственный пост Путину
Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dustum
Сын главы Чечни Адам Кадыров разместил в запрещённой социальной сети фотографию с президентом России Владимиром Путиным и сопроводил её тёплым посланием. На снимке запечатлён момент рукопожатия между 17-летним Адамом и главой государства, однако место и время встречи не указаны.
Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину, отметив, что высоко ценит его вклад в развитие Чечни и особое внимание к его семье.
«Вы всегда находите время для нас. Это дорогого стоит. Мы вас не подведём», — написал в своём посте Адам.
Отметим, что Адам, будучи несовершеннолетним, уже неоднократно появлялся на публичных мероприятиях вместе с отцом и другими представителями власти.
Ранее стало известно, кто стал женой Кадырова-младшего. По информации источников, девушку зовут Медни, и она является дочерью состоятельного чеченского предпринимателя. Возраст избранницы тщательно скрывается, что соответствует традициям региона, где ранние браки, особенно среди представителей элитных семей, не являются редкостью.