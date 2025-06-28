«Не обижайте молодожёнов»: Путин поздравил Кадырова со свадьбой сына

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и его супругу со свадьбой их сына Адама. Телефонный звонок от российского лидера поступил в день бракосочетания, о чём глава региона сообщил в телеграм-канале.

«В день бракосочетания внука первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама, мне позвонил уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он лично поздравил меня и Медни Мусаевну с этим важным событием и передал самые тёплые слова поздравлений», — написал Кадыров.

Глава республики процитировал поздравление Путина, который пожелал Адаму Кадырову и его жене добра, счастья, здоровья и благополучия. Президент также в шутку попросил Кадырова не обижать молодожёнов, а то они пожалуются главе государства.