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28 июня, 16:23

Дудаев: Путин неформально пообщался с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым

Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © VK / Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © VK / Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин пообщался в Москве с сыном главы Чечни, секретарём Совета безопасности республики Адамом Кадыровым, встреча была неформальной. Об этом сообщил в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — сказано в тексте.

Дудаев поблагодарил Путина за глубокое уважение к семье первого президента Чечни, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, «жизнь и подвиг которого стали символом мужества, достоинства и верности своему народу и Родине».

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Напомним, старшая дочь главы Чеченской Республики Айшат сообщила у себя в соцсетях, что 17-летний сын Рамзана Кадырова Адам планирует связать себя узами брака. Имя избранницы не разглашается. Церемония пройдёт в родовом селе семьи Кадыровых. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына Адама с предстоящей свадьбой. Чеченский лидер поблагодарил за это главу государства.

Татьяна Миссуми
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