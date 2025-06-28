Дудаев: Путин неформально пообщался с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым
Владимир Путин и Адам Кадыров. Обложка © VK / Рамзан Кадыров
Президент России Владимир Путин пообщался в Москве с сыном главы Чечни, секретарём Совета безопасности республики Адамом Кадыровым, встреча была неформальной. Об этом сообщил в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — сказано в тексте.
Дудаев поблагодарил Путина за глубокое уважение к семье первого президента Чечни, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, «жизнь и подвиг которого стали символом мужества, достоинства и верности своему народу и Родине».
Напомним, старшая дочь главы Чеченской Республики Айшат сообщила у себя в соцсетях, что 17-летний сын Рамзана Кадырова Адам планирует связать себя узами брака. Имя избранницы не разглашается. Церемония пройдёт в родовом селе семьи Кадыровых. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына Адама с предстоящей свадьбой. Чеченский лидер поблагодарил за это главу государства.