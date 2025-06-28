Дудаев: Путин неформально пообщался с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым

Президент России Владимир Путин пообщался в Москве с сыном главы Чечни, секретарём Совета безопасности республики Адамом Кадыровым, встреча была неформальной. Об этом сообщил в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — сказано в тексте.