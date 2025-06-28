Кадыров сообщил, что Путин лично поздравил с женитьбой его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына Адама Кадырова с предстоящей свадьбой. Чеченский лидер поблагодарил главу государства за оказанное внимание и благородство. Об этом он написал в соцсети VK.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — сказано в тексте.

По словам главы Чечни, Путин называл Ахмата-Хаджи своим другом, и «до сих пор тоже остаётся его самым преданным другом, сохраняя эту красивую мужскую традицию». Кадыров заверил, что никогда не забудет прекрасное проявление внимания со стороны президента к его семье.