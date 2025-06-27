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Регион
27 июня, 00:57

Рамзан Кадыров получил почётный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов

Рамзан Кадыров. Обложка © Wikipedia

Рамзан Кадыров. Обложка © Wikipedia

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов – почётным знаком «Кентавр». Он удостоился его за высокие достижения в области архитектуры и значимые градостроительные проекты, сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

Награду передали вице-премьеру и министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву во время заседания Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, проходящего в Грозном с 25 по 29 июня.

Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде
Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде

В сообщении мэрии подчеркивается, что знак «Кентавр» вручается за особый вклад в развитие градостроительства и архитектуры.

Ранее Life.ru писал, что сын главы Чечни получил две награды за десять дней. 17-летнего Адама Кадырова удостоили медали ОМОН за вклад в развитие Росгвардии, а также ведомственной медали «За боевое отличие». Напомним, с апреля этого год он занимает пост куратора МВД республики.

Юния Ларсон
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