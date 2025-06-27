Рамзан Кадыров получил почётный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшей наградой Совета главных архитекторов – почётным знаком «Кентавр». Он удостоился его за высокие достижения в области архитектуры и значимые градостроительные проекты, сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

Награду передали вице-премьеру и министру экономического и территориального развития Чечни Рустаму Шаптукаеву во время заседания Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, проходящего в Грозном с 25 по 29 июня.