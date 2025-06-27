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27 июня, 14:32

Адам Кадыров женится

Сестра Адама Кадырова рассказала, что он собирается жениться в родовом селе

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

17-летний сын Рамзана Кадырова Адам уже скоро планирует связать себя узами брака. Об этом сообщила старшая дочь главы Чеченской Республики Айшат у себя в соцсетях.

Имя избранницы Адама Кадырова пока не разглашается, что добавляет интриги предстоящему событию. В настоящее время идут активные приготовления к празднику.

Церемония бракосочетания запланирована в родовом селе семьи Кадыровых, в доме родителей жениха.

17-летний Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду
17-летний Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду

Ранее Life.ru рассказывал, что свадьба одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса находится под угрозой срыва. Дело в том, что она пройдёт в Венеции. Миллиардер решил не мелочиться и арендовал почти половину города, что вызвало гнев у местных жителей. Даже водное такси для них будет недоступно в день его бракосочетания.

Владимир Озеров
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