«Свадьба века» миллиардера Безоса в Венеции под угрозой срыва из-за ярости итальянцев
Reuters: Создатель Amazon Безос прибыл в Венецию с невестой для бракосочетания
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В Венеции в ближайшие дни состоится долгожданная свадьба миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Молодожёны и гости церемонии уже прибывают в страну. Об этом сообщает Reuters. Празднование растянется на три дня, что очень не радует местных жителей.
Мэр города Луиджи Бруньяро пытается успокоить горожан, говоря, что церемония принесёт городу «миллионы евро». Безос забронировал самые дорогие отели Венеции, а также арендовал весь флот водных такси для развоза и досуга гостей, утверждает издание. Церемония обойдётся будущим супругам в 40–48 миллионов евро. Ожидается, что на торжество приедет множество звёзд, среди них Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Опра Уинфри, Леди Гага, Барбара Стрейзанд, Ева Лонгория, Мик Джаггер.
Однако не только толпа гостей пугает горожан. Компания Amazon имеет плохую репутацию в Италии, её обвинили в уклонении от уплаты налогов. На днях на площади Святого Марка появился баннер с изображением Безоса и надписью: «Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то ты можешь платить больше налогов». Местные власти сообщили, что представители Безоса с уважением относятся к Венеции и бизнесмен якобы сделал солидное пожертвование на нужды города.
Напомним, о романе миллионера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес стало известно в начале 2019 года, сразу после развода основателя Amazon с Маккензи Скотт, его супругой на протяжении 25 лет и матерью четверых его детей. За плечами Санчес — два развода. От предыдущих отношений у неё трое детей. Пара быстро обручилась и объявила о скорой свадьбе. Состояние Безоса оценивается в $220 млрд, он планирует заключить жёсткий брачный договор с новоиспечённой невестой.