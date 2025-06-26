«Свадьба века» миллиардера Безоса в Венеции под угрозой срыва из-за ярости итальянцев

В Венеции в ближайшие дни состоится долгожданная свадьба миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Молодожёны и гости церемонии уже прибывают в страну. Об этом сообщает Reuters. Празднование растянется на три дня, что очень не радует местных жителей.

Мэр города Луиджи Бруньяро пытается успокоить горожан, говоря, что церемония принесёт городу «миллионы евро». Безос забронировал самые дорогие отели Венеции, а также арендовал весь флот водных такси для развоза и досуга гостей, утверждает издание. Церемония обойдётся будущим супругам в 40–48 миллионов евро. Ожидается, что на торжество приедет множество звёзд, среди них Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Опра Уинфри, Леди Гага, Барбара Стрейзанд, Ева Лонгория, Мик Джаггер.

Однако не только толпа гостей пугает горожан. Компания Amazon имеет плохую репутацию в Италии, её обвинили в уклонении от уплаты налогов. На днях на площади Святого Марка появился баннер с изображением Безоса и надписью: «Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то ты можешь платить больше налогов». Местные власти сообщили, что представители Безоса с уважением относятся к Венеции и бизнесмен якобы сделал солидное пожертвование на нужды города.