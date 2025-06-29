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Регион
29 июня, 07:04

Тайны чеченской свадьбы: Стало известно, кто будет невестой Адама Кадырова

Невесту Адама Кадырова зовут Медни, она дочь чеченского бизнесмена

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Старший сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, вскоре сыграет свадьбу. Информации о невесте Адама крайне мало, но кое-что всё-таки есть. Зовут эту девушку Медни и она приходится дочерью одному чеченскому бизнесмену, сообщает 360.ru.

По имеющимся данным, Медни — дочь влиятельного предпринимателя из Чечни, а её возраст тщательно скрывается. В регионе ранние браки считаются нормой, особенно среди представителей знатных семей.

Согласно российскому законодательству, вступить в брак до 18 лет можно при согласии родителей и местных властей — практика, широко распространённая в Чечне. Так, старший брат Адама, Ахмат, в прошлом году женился на несовершеннолетней Тамиле Махматовой.

Семья Кадыровых строго придерживается традиций. Вероятно, избранница Адама воспитывалась в тех же культурных рамках. Её семья связана с крупным бизнесом, что указывает на стратегический характер союза, направленного на укрепление влияния между влиятельными кланами. Отсутствие публичных сведений о девушке — обычная практика, поскольку жёны и дочери в Чечне обычно остаются вне внимания СМИ.

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Ранее сестра Адама Кадырова сообщила у себя в соцсетях, что её брат вскоре свяжет себя узами брака. Сейчас семья во всю готовится к свадьбе. С женитьбой его поздравил лично Владимир Путин. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не забудет этот жест президента России.

Владимир Озеров
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