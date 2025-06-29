Тайны чеченской свадьбы: Стало известно, кто будет невестой Адама Кадырова

Старший сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, вскоре сыграет свадьбу. Информации о невесте Адама крайне мало, но кое-что всё-таки есть. Зовут эту девушку Медни и она приходится дочерью одному чеченскому бизнесмену, сообщает 360.ru.

По имеющимся данным, Медни — дочь влиятельного предпринимателя из Чечни, а её возраст тщательно скрывается. В регионе ранние браки считаются нормой, особенно среди представителей знатных семей.

Согласно российскому законодательству, вступить в брак до 18 лет можно при согласии родителей и местных властей — практика, широко распространённая в Чечне. Так, старший брат Адама, Ахмат, в прошлом году женился на несовершеннолетней Тамиле Махматовой.