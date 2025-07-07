Кадыров заявил об отправке в зону СВО группы добровольцев, которых обучали лучшие инструкторы
Кадыров: Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась на СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил отправку из Грозного в зону спецоперации очередной группы добровольцев. Об этом он написал в своём в Telegram-канале.
Группа добровольцев отправилась на СВО из Чечни. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в посте.
Кадыров подчеркнул, что среди отправившихся на защиту Родины есть как жители Чечни, так и представители других регионов России.
Как отметил глава Чечни, обучение добровольцев осуществляется на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина под руководством лучших в мире инструкторов.
Ранее Life.ru писал, что на Харьковском направлении спецназовцы «Ахмата» спасли раненых бойцов из группы «Ажура», попавших под обстрел. Рота «Ахмата» оказала поддержку группе, оказавшейся под прицелом дронов противника.
Обложка © Telegram / Kadyrov_95