Кадыров заявил об отправке в зону СВО группы добровольцев, которых обучали лучшие инструкторы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил отправку из Грозного в зону спецоперации очередной группы добровольцев. Об этом он написал в своём в Telegram-канале.

Группа добровольцев отправилась на СВО из Чечни. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в посте.

Кадыров подчеркнул, что среди отправившихся на защиту Родины есть как жители Чечни, так и представители других регионов России.

Как отметил глава Чечни, обучение добровольцев осуществляется на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина под руководством лучших в мире инструкторов.