«Честь, долг и братство»: Бойцы «Ахмата» спасли из-под обстрела раненых солдат из группы «Ажура»

На Харьковском направлении бойцы спецназа «Ахмат» провели операцию по спасению раненых военнослужащих из группы «Ажура», попавших под обстрел. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, первая рота «Ахмата» пришла на помощь группе «Ажура», оказавшейся в сложной ситуации под интенсивным огнем противника.

Бойцы «Ахмата» поделились кадрами с места событий. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Эти мужественные воины проявили истинную отвагу, оказали первую помощь, вступили в бой с вражескими дронами-камикадзе и под обстрелом эвакуировали раненых. Именно так ведут себя настоящие бойцы, для которых честь, долг и братство — не просто слова», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он также перечислил имена героев, которым он выразил своё искреннее восхищение и уважение: Аюб, Абдул-Малик, Юсуп и Беслан.