На Харьковском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов из группы «БАТИ» 204-го полка спецназа «Ахмат» проявили особую бдительность в ходе ночной аэроразведки. Были выявлены перемещения вражеских сил, которые, вероятно, рассчитывали на снижение внимания наших бойцов в темное время суток. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Видео © Телеграм / Kadyrov_95

В ответ на обнаруженные цели в воздух оперативно поднялись полковые FPV-дроны. Серия точечных ударов привела к значительным потерям в живой силе противника. Действия группы командира с позывным Батя продемонстрировали высокую эффективность.

«Любые попытки врага провести ротацию своих формирований будут иметь для них очень печальные последствия, так как наши воины сделают всё от них зависящее, чтобы не допустить осуществления коварных замыслов нацистов», — написал Кадыров.