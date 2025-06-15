Украинские военнослужащие из нацбатальона «Азов»* целенаправленно оборудовали свои позиции в жилых многоэтажных домах во время боевых действий в Мариуполе в 2022 году. Об этом рассказал россиянин, вступивший в нацбат и воевавший за ВСУ, сейчас он отбывает срок в российской тюрьме за госизмену и участие в деятельности террористической организации.

«Смысл занимать многоэтажные дома, потому что из них легче было вести оборону, нежели чем из частного сектора. Потому что частный сектор — это ненадёжное укрытие», — пояснил заключённый ТАCC.

Он добавил, что мирные жители были вынуждены покидать свои квартиры из-за агрессивных действий бойцов ВСУ. Также горожане требовали от украинских националистов покинуть город, однако те не считались с жертвами среди мирного населения. Бывший участник «Азова»* также рассказал, что в Мариуполь попал после переброски своего отряда из Днепропетровска.

Как позже установило следствие, мужчина воевал в рядах «Азова» в 2022 году, тогда ему было 39 лет. Сейчас суд отправил его на 17 лет в тюрьму за государственную измену (ст.275 УК РФ). До начала спецоперации обвиняемый трудился на российском предприятии и успел передать засекреченные сведения украинской стороне.

Напомним, Мариуполь — крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море — перешёл под контроль Российской армии в мае 2022 года. Недавно пленный наёмник «Азова»* рассказал, что командование ВСУ выдавало иностранным бойцам липовые украинские документы, чтобы спасти их от русского плена во время капитуляции армии в Мариуполе. Однако российская сторона разгадала «трюк».