Жительница Мариуполя получила шесть лет колонии за публичные призывы к терактам

Военный суд вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой, назначив ей шесть лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. Женщине также запрещено администрировать веб-ресурсы в течение трёх лет.

Андронову задержали в ноябре прошлого года. Следствие установило, что она регулярно публиковала в социальных сетях материалы, содержащие призывы к насилию и террористической деятельности в отношении лиц определённой национальности. Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.