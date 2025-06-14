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14 июня, 08:47

Жительница Мариуполя получила шесть лет колонии за публичные призывы к терактам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Военный суд вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой, назначив ей шесть лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. Женщине также запрещено администрировать веб-ресурсы в течение трёх лет.

Андронову задержали в ноябре прошлого года. Следствие установило, что она регулярно публиковала в социальных сетях материалы, содержащие призывы к насилию и террористической деятельности в отношении лиц определённой национальности. Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

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Ранее ФСБ показала видео задержания допроса агента украинских спецслужб, который собирался взорвать автомобиль ветерана спецоперации в Новгородской области. Задержанный сообщил, что представители Киева сами вышли с ним на контакт.

Владимир Озеров
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