Жительница Мариуполя получила шесть лет колонии за публичные призывы к терактам
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Военный суд вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой, назначив ей шесть лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР. Женщине также запрещено администрировать веб-ресурсы в течение трёх лет.
Андронову задержали в ноябре прошлого года. Следствие установило, что она регулярно публиковала в социальных сетях материалы, содержащие призывы к насилию и террористической деятельности в отношении лиц определённой национальности. Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ показала видео задержания допроса агента украинских спецслужб, который собирался взорвать автомобиль ветерана спецоперации в Новгородской области. Задержанный сообщил, что представители Киева сами вышли с ним на контакт.